Fim da cerca em Odemira, alertas da PSP sobre a festa do Sporting e outros destaques TSF

É já às 00h00 desta quarta-feira que termina a cerca sanitária a duas freguesias do concelho de Odemira. O anúncio começou por vir do Presidente da República, que tinha recebido a novidade do Governo. Mais tarde, o primeiro-ministro confirmou: a decisão tinha sido tomada num Conselho de Ministros eletrónico.

Antes, já o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, tinha falado sobre a solução encontrada para os migrantes, que passa por "pré-fabricados com muito melhores condições do que as que existem nas casas de alvenaria sobreocupadas e sem condições".

Para a noite em que o Sporting pode sagrar-se campeão nacional de futebol, a PSP deixou regras e conselhos a quem queira festejar. Com um desfile que vai de Alvalade ao Marquês de Pombal e há de voltar ao estádio, as autoridades apelam ao distanciamento, uso de máscara e sublinham que está proibido consumo de álcool na rua.

Sem querer comentar a sentença do caso Ihor Homenyuk, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, optou por realçar a celeridade do processo e o "pagamento atempado da maior compensação e mais rápida que alguma vez foi paga".

Com os dias a ficarem maiores e cada vez mais quentes, há quem comece a pensar em ir até à praia. A época balnear só deve começar, no entanto, a 12 de junho, disse o ministro do Ambiente.

Esta terça-feira soube-se que a carga fiscal de 2020 foi a maior de sempre. Representando 34,8% do Produto Interno Bruto (PIB) e, explica o Instituto Nacional de Estatística (INE), ainda foi "significativamente inferior" à média da União Europeia.

Fora das contas do título, o Benfica entrou em campo na Madeira ainda à procura do lugar que garante a entrada direta na Champions. Com um golo sofrido aos oito minutos, as águias beneficiaram de um autogolo de Pedrão e de um bis de Gonçalo Ramos para saírem da Choupana com uma vitória por 3-1.

No mundo do cinema, Tom Cruise devolveu os três Globos de Ouro que venceu em protesto contra a falta de diversidade entre a organização dos prémios anuais de Hollywood.