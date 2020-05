Fim das quarentenas "eleva substancialmente" risco nos Açores

Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores © Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 16 Maio, 2020 • 20:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, declarou este sábado que o fim das quarentenas obrigatórias a quem chega à região, determinado judicialmente, "eleva substancialmente" o risco de aparecimento de novas cadeias ativas de covid-19.

O executivo "acatará" a decisão do tribunal, mesmo discordando da mesma e considerando-a "errada e perigosa".

Vasco Cordeiro lembra que o Governo Regional discorda do tribunal mas vai acatar a decisão 00:00 00:00

"Na prática, o fim das quarentenas obrigatórias eleva substancialmente o risco de surgimento de novas cadeias ativas, particularmente em São Miguel e Terceira, ilhas que recebem voos do exterior", declarou o chefe do Governo dos Açores, falando em conferência de imprensa em Ponta Delgada.

Vasco Cordeiro defende que a decisão do tribunal coloca em causa a saúde pública 00:00 00:00

O Tribunal de Ponta Delgada deferiu este sábado um pedido de libertação imediata ('habeas corpus') feito por um queixoso, contra a imposição de quarentena em hotéis por parte do Governo dos Açores.

Em causa está uma iniciativa de um queixoso que foi colocado em quarentena obrigatória numa unidade hoteleira em Ponta Delgada e avançou com um 'habeas corpus', que foi entregue à juíza de instrução criminal do Tribunal de Ponta Delgada que, por seu turno, desencadeou os mecanismos legais.

Desde o dia 26 de março que todos os passageiros que chegavam aos Açores eram obrigados a ficar 14 dias em confinamento numa unidade hoteleira indicada pelo executivo açoriano, como medida restritiva para travar a evolução da pandemia de Covid-19, tendo as despesas com o alojamento passado a ser pagas pelos passageiros não residentes no arquipélago desde 08 de maio.

O executivo regional decidiu nesta fase, prosseguiu hoje Vasco Cordeiro, definir o estado de calamidade pública para São Miguel e para a Terceira, propondo quatro alternativas aos passageiros que chegam à região e agora não serão forçados a cumprir quarentena em hotel.

"O Governo dos Açores está empenhado desde a primeira hora num combate sem tréguas ao novo coronavírus", acrescentou o governante.

E prosseguiu: "Não desistimos, não baixamos os braços. Não viramos as costas aos nossos concidadãos nesta situação difícil que todos enfrentamos. (...) Os desenvolvimentos hoje conhecidos, que na prática resultam num menor controle da situação em São Miguel e Terceira, vão exigir de todos nós um esforço acrescido dos procedimentos individuais".

Vasco Cordeiro destaca que a quarentena obrigatória imposta pelo Governo Regional não se tratou de um capricho 00:00 00:00

A Ryanair e a SATA não estão a operar entre o continente e a região, mas a TAP continua a ter ligações, embora em menor quantidade que o habitual, entre Lisboa e Ponta Delgada e Lisboa e Angra do Heroísmo.

Portugal regista hoje 1.203 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 28.810 infetados, mais 227, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde.

Nos Açores, verificaram-se 15 mortes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19