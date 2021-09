Fim das restrições da Covid à vista, limites na noite de Lisboa e outros destaques TSF

© Rui Oliveira/Global Imagens

Na ordem do dia, esta quinta-feira, está a reunião do Conselho de Ministros, em que poderá decidir-se o levantamento das restrições em vigor devido à Covid-19. É esperado um anúncio do primeiro-ministro, esta tarde. Até lá, sabemos já que as recomendações feitas pelos peritos ao Governo passaram pela aposta na vacinação, na testagem e nas medidas sanitárias, além de uma maior responsabilização dos cidadãos na gestão do risco.

Entre os assuntos que definiram a manhã está o despiste de um autocarro, em Camarate, no concelho de Loures. O acidente fez pelo menos 11 feridos, que tiveram de ser transportados para o hospital.

Em destaque estão também as alterações ao horário dos bares, na zona de Santos, em Lisboa. Os empresários da zona vão passar a encerrar os estabelecimentos às 23h, entre quinta-feira e domingo, para tentar controlar os ajuntamentos noturnos. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acredita que a medida pode ser eficaz, mas afirma que a segurança na noite de Lisboa não pode estar apenas a cargo da PSP, pelo que apela à responsabilidade de todos.

A TSF continua a acompanhar a situação na ilha de La Palma, nas Canárias, onde o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção. Foram recentemente impostas restrições no espaço aéreo da ilha e, nesta altura, a lava já destruiu perto de 350 edifícios.

E, por último, o outono está a arrancar com chuva em força. Espera-se também granizo e vento forte. Há cinco distritos do continente sob aviso laranja.