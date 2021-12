Fim de ano em Lisboa. PSP "preparada" para condicionar acesso a locais de maior afluência

A subcomissária Laura Bicheiro adianta à TSF que os locais de maior preocupação para as autoridades são, por exemplo, a Praça do Comércio, o Bairro Alto e o Cais do Sodré. Devido à proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas na via pública durante a passagem de ano, decretada pelo Governo de forma a conter o avanço da pandemia, a PSP não descarta a hipótese de, caso seja necessário, "condicionar e limitar o acesso" a estes locais.