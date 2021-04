Fim de semana chuvoso, agendar a vacina e o foguetão da Space X

© Pixabay

Por TSF 23 Abril, 2021 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tem mais de 65 anos e ainda não tomou a vacina contra a Covid-19? A partir desta sexta-feira, já pode aceder ao portal destinado ao agendamento da vacinação, com opção de escolha de data e posto de imunização. Após a inscrição, será enviado um SMS ao utente, com a confirmação de data, hora e local da vacinação.

É um dos maiores investimentos diretos estrangeiros das últimas décadas, e o maior desde a instalação da Autoeuropa em Palmela: a Start Campu vai colocar 3,5 mil milhões de euros na criação de um centro informático de processamento de dados em Sines, que pode vir a gerar até 1200 postos de trabalho.

O PS quer obrigar o empregador a pagar equipamentos quando mantém os funcionários em teletrabalho. Sem mexer no Código do Trabalho, os socialistas propõem um regime "complementar", alargado à Administração Pública e onde o teletrabalho depende do acordo entre empregador e trabalhador.

O foguetão da Space X já partiu para a Estação Espacial Internacional e o início da viagem foi transmitido em direto. Esta é a segunda missão comercial tripulada à ISS e a primeira em que participam astronautas das agências espaciais associadas à NASA.

O mês de abril faz jus ao ditado e traz um fim de semana chuvoso. Portugal continental vai ser afetado, a partir desta tarde, por períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de trovoada devido à passagem da depressão Lola.