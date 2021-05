Fim de semana de calor: temperaturas podem chegar aos 36ºC

© EPA/Salas

Por Carolina Rico 28 Maio, 2021 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As temperaturas vão subir no último fim de semana de maio, com os termómetros a ultrapassarem os 30ºC em praticamente todo o território continental no domingo.

Segundo a informação disponibilizada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão para esta sexta-feira aponta para céu geralmente pouco nublado e subida da temperatura máxima no litoral Centro e na região Sul.

No sábado, as temperaturas máximas continuam a subir: vão superar os 30ºC em Beja (34ºC), Évora (33ºC), Castelo Branco (32ºC) e Portalegre (31ºC), Braga (30ºC), Santarém (30ºC) e Setúbal (30ºC).

Já as mínimas vão oscilar entre os 11ºC em Braga e Viana do Castelo e os 18ºC em Portalegre.

O IPMA antecipa nova subida das temperaturas no domingo, em especial no litoral Norte e Centro, com 13 dos 18 distritos com temperaturas máximas dignas de verão:

São esperados 36ºC em Beja; 35ºC em Évora; 34ºC em Castelo Branco, Portalegre e Santarém; 32ºC em Lisboa e Braga; 31ºC em Setúbal; 30ºC em Coimbra, Viseu, Vila Real Bragança e Faro.

As temperaturas máximas serão um pouco mais baixas na Guarda (28ºC); Viana do Castelo e Leiria (27ºC); Aveiro (26ºC); Porto (24ºC).

As mínimas variam entre os 12ºC em Braga e os 21ºC em Portalegre.