Fim de semana prolongado vai ter temperaturas quentes

O calor vai regressar em todo o país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas quentes para o fim de semana prolongado. A generalidade do território vai ter temperaturas máximas entre 30 e 35°C, enquanto na costa ocidental os valores serão ligeiramente inferiores.

"Entre os dias 9 e 13 de junho em Portugal continental prevê-se uma situação de tempo quente, devido a uma massa de ar tropical proveniente do Norte de África/Península Ibérica transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado sobre a região dos Açores, em crista para a Europa Central, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica", explica o IPMA em comunicado.

Nesse sentido, está prevista "uma subida dos valores da temperatura, em especial da máxima e nos dias 9 [quinta-feira] e 10 [sexta-feira], atingindo-se na generalidade do território, temperaturas máximas entre 30 e 35°C, com valores mais elevados, da ordem de 40°C, na Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo".

Contudo, na costa ocidental, "os valores deverão ser ligeiramente inferiores, variando aproximadamente entre 25 e 30°C, devido ao vento de nor-noroeste, que poderá ser por vezes forte durante as tardes".

No dia 13 de junho (segunda-feira), as temperaturas máximas devem descer "entre 2 e 5°C", informa o instituto.

"Os valores das temperaturas máximas deverão estar entre 5 e 12°C acima dos valores médios para a época do ano, situação que é comum nesta altura do ano, e que neste contexto levará à emissão de avisos de tempo quente, em particular no interior", revela.

Quanto às temperaturas mínimas, "deverão subir no dia 10 [sexta-feira], prevendo-se noites tropicais no interior, em especial do Centro e Sul, e no sotavento algarvio".

O IPMA avisa ainda que "condições de instabilidade" no interior do país possibilitam a ocorrência de aguaceiros e trovoadas a partir da tarde de sexta-feira. "Poderá haver transporte de poeiras oriundas do norte de África", conclui o instituto, sem detalhar que zonas podem ser atingidas.