Fim de semana vai ser quente, mas não tão quente como se chegou a prever

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para aquilo que classifica como um "episódio de tempo quente" a partir de sexta-feira com a duração prevista de três dias, até domingo.

Em comunicado, o IPMA diz que "a partir de dia 9 (sexta-feira) prevê-se a intensificação de um anticiclone a oeste do território do continente, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, e a formação de um vale desde o norte de África até ao interior da Península Ibérica".

O IPMA refere que a situação anterior "origina o transporte de uma massa de ar tropical seco proveniente do interior da Península Ibérica".

Em resultado, "prevê-se uma subida gradual dos valores da temperatura, em especial da máxima", elevando esses valores - "que têm estado sucessivamente abaixo da média para a época do ano (exceto no Algarve) - para valores acima da média na generalidade do território.

"No dia 10 (sábado) os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 33 e 38°C, com exceção da faixa costeira ocidental, onde deverão ser inferiores e variar entre 24 e 30°C, e em alguns locais do interior do Alentejo e vale do Tejo, onde se poderão atingir valores da ordem de 40°C".

O episódio de tempo quente será "temporário, uma vez que nos dias 11 e 12, a entrada de ar marítimo, originará uma descida gradual da temperatura máxima, a estender-se do litoral para o interior".

O IPMA refere, contudo, que tem estado a acompanhar este episódio de tempo quente, verificando que, ao longo do tempo, os sucessivos modelos têm vindo a atenuar os valores das temperaturas máximas previstos.

A previsão, agora, é que sejam emitidos avisos meteorológicos amarelos de tempo quente em alguns distritos a sul da serra da Estrela.

"As noites serão frescas na maioria do território, embora em alguns locais do interior Centro e Sul, em particular nas terras altas e no Algarve, se prevejam noites tropicais", enquanto na faixa costeira ocidental o vento irá soprar de nor-noroeste, mais intenso a partir da tarde.