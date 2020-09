Fim de verão com muito calor. Há 11 distritos sob aviso nos próximos dias

Praia de Matosinhos © José Carmo / Global Imagens

Onze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quinta e sexta-feira devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira.

Em causa está, segundo o IPMA, a persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.