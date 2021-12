Sol regressa esta quarta-feira e fica até final do ano

A chuva começa a desaparecer a partir de quarta-feira © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os aguaceiros ainda permaneçam mais dois dias a Norte. No entanto, graças a um anticiclone que se vai deslocar para norte do território do continente, fazendo com que as perturbações frontais façam o mesmo trajeto, o tempo vai melhorar.

Segunda e terça-feira ainda haverá períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Norte e Centro e a possibilidade de chuva fraca para as regiões do sul. Mas, a partir de quarta-feira, a situação vai mudar. "O céu vai estar com boas abertas, em geral pouco nublado", revela a meteorologista Cristina Simões.

"Com os dados que temos hoje, a passagem do ano vai manter este cenário: ausência de precipitação e vento do quadrante sul, em geral fraco", explica.

No entanto, o IPMA prevê que no dia 1 de janeiro se registe a aproximação de uma superfície frontal fria que poderá trazer de novo chuva. Apesar disso, as temperaturas vão manter-se boas e mesmo elevadas em relação à média para esta época do ano. "No litoral teremos 18 a 20 graus de máxima e no interior 16 ou 17 graus de máxima", garante a meteorologista.