Fim do uso obrigatório de máscara na saúde, Siza Vieira sugere que Costa deve tirar "lições" do caso TAP e outros destaques TSF

O Conselho de Ministros desta quinta-feira trouxe novidades em várias vertentes da vida dos portugueses, e não só. O Governo decidiu acabar com o uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos e serviços de saúde, estruturas residenciais de acolhimento, serviços de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou com deficiência e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados.

A TAP e a comissão de inquérito à sua gestão esteve em pausa esta quinta-feira, mas não as polémicas que de lá saíram. O antigo ministro e atual comentador da TSF Pedro Siza Vieira aconselha António Costa a tirar "lições" dos casos revelados.

Sobre a reunião do grupo parlamentar do PS em que participou a CEO da TAP, na véspera de ser ouvida no Parlamento, o Ministério das Infraestruturas refere que foi a própria empresa a pedir para participar e que João Galamba "não se opôs".

De regresso ao Conselho de Ministros, o Governo também aprovou a criação da Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo que vai suceder ao SEF.

O Ministério da Economia e do Mar foi esta quinta-feira alvo de um ataque informático que atingiu alguns sites ligados à pasta.

A Páscoa vai ser quente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os termómetros atinjam os 30 °C durante o fim de semana.

Com o calor a aparecer, as praias começam a ter movimento, mas a Autoridade Marítima Nacional deixa um aviso: nesta altura do ano, a maioria das praias do país não estão vigiadas.

E continuando no calor, o Observatório Europeu da Seca alertou para as temperaturas do próximo verão que pode levar a seca e incêndios violentos.

No Reino Unido, o rei Carlos III anunciou esta quinta-feira o apoio a uma investigação independente relativa ao passado colonial transatlântico da monarquia britânica.

Depois de vários anos, a Iniciativa Liberal voltou a levar ao Parlamento uma eventual mudança do Infarmed de Lisboa para o Porto. Apesar da viabilização do PSD, a esquerda e o Chega chumbaram a proposta.

O rio Douro vai ter uma nova ponte a ligar o Porto a Gaia, onde irá circular o metro. O nome da ponte ainda não existe, mas vai a votos. Saiba como pode votar.

Daqui a pouco mais de um ano, vai entrar em vigor na Europa um sistema de bloqueio automático da ignição, em caso de álcool no sangue do condutor, que deverá ser instalado nos carros novos. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária já está a testar o mecanismo.