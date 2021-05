Final da Champions. Bares do Porto defendem alargamento do horário das esplanadas

Por TSF 28 Maio, 2021 • 08:58 Partilhar este artigo Facebook

A cidade do Porto prepara-se para os mais do que certos excessos da festa inglesa, em dia de final da Liga dos Campeões. António Fonseca, representante da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto e dirigente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, encara com apreensão o que possa acontecer à noite, com centenas de adeptos entregues à euforia e a terem de sair das esplanadas às 22h, ainda com o jogo a decorrer.

"O jogo pode arrastar-se até às 23h, caso haja prolongamento e os restaurantes e bares vão ter de fechar às 22h. Muitos adeptos vão estar nas esplanadas a ver o futebol e quero saber como se vai resolver esse problema. Era preferível um alargamento horário, em que alguns espaços pudessem ter o exterior aberto até mais tarde", explicou à TSF António Fonseca.

Para o responsável, dentro dos estabelecimentos é fácil controlar este tipo de público e defende que os excessos só costumam acontecer depois, durante a noite, quando as esplanadas já estão fechadas.

"Quero saber o que vai acontecer hoje e amanhã caso não haja uma alteração dos horários dos estabelecimentos. Se o jogo se prolongar para depois das 22h, quero saber como se vai resolver esse problema", acrescentou o representante da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto.

A PSP interveio para colocar fim a "duas pequenas escaramuças" entre adeptos de futebol ingleses, durante a noite de quinta-feira, no centro histórico da cidade do Porto, mas não houve necessidade de fazer identificações ou detenções.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse que houve necessidade de intervir em "duas pequenas escaramuças".

Pelas 00h56 de quinta-feira, a PSP referiu que houve registo de um ferido ligeiro, que "foi agredido com uma cadeira", mas recebeu assistência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no local e foi transportado para o Hospital de Santo António para ser suturado.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.