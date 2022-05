Finlândia quer aderir à NATO, Rússia ameaça com guerra nuclear e outros destaques TSF

A primeira-ministra Sanna Marin e o presidente Sauli Niinisto © Kimmo Brandt/EPA

Por TSF 12 Maio, 2022 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram esta manhã a decisão de avançar uma candidatura à NATO, pondo fim a décadas de neutralidade.

O Kremlin reagiu de imediato: a possibilidade de a Finlândia aderir à NATO é "definitivamente" uma ameaça para a Rússia.

O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitri Medvedev, avisa que um conflito direto com a NATO teria "sempre o risco de se transformar numa verdadeira guerra nuclear".

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu que seja reservado um lugar para a Ucrânia na União Europeia, mesmo que as negociações da sua adesão demorem muito tempo

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Moscovo "é hoje a ameaça mais direta à ordem mundial com a guerra bárbara contra a Ucrânia e o perturbador pacto com a China".

Os doentes com Covid-19 que tenham sintomas ligeiros ou estejam assintomáticos vão passar a ter automaticamente direito a um autoteste rápido, anunciou Marta Temido.

Sobre o recuo da proposta dos novos critérios de avaliação nas Unidades de Saúde Familiar modelo B (USF-B), a ministra da Saúde afirma que "o Ministério da Saúde não faz censura dos grupos técnicos".

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, avisou que ainda não é "momento de descontração e de esquecimento" da pandemia de Covid-19, avisando os Estados-membros que têm de estar preparados para reintroduzir rapidamente medidas restritivas, se necessário.

Mais de dois anos depois do início da pandemia, a Coreia do Norte reportou o primeiro caso de Covid-19. Kim Jong-un ordenou um confinamento para bloquear a propagação do "vírus malicioso".

A maioria dos peregrinos não tem dias, mais sim seis, sete noites de caminho, porque saltam da cama à meia-noite para fintar o calor. A Reportagem TSF no encalço dos últimos peregrinos até ao 13 de Maio em Fátima:

O capitão João Gaspar, das relações-públicas da GNR, explicou à TSF como está a decorrer a operação Peregrinação Segura. 2022.