"Fiquei apreensivo." Autarca de Bragança vai informar-se sobre situação de doentes com Covid-19

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, promete informar-se do que se passa com a unidade de internamento de doentes com Covid-19 no Hospital de Bragança. O autarca ficou apreensivo depois de ter ficado a saber das queixas de um grupo de médicos deste hospital, até porque as informações que lhe têm chegado são no sentido de que tudo está a correr bem e em condições. Agora quer saber se há ou não algum desleixo.

"Fiquei apreensivo, uma vez que temos estado em permanente contacto com o presidente do conselho de administração da unidade do local de saúde do nordeste e tem-nos sido dada garantia de que tudo estaria conforme. Eu próprio vou querer também verificar in loco de que condições é que estamos a falar e perceber se tudo está a ser feito para garantir as melhores condições de tratamento à nossa população ou se, eventualmente, está aqui a haver algum desleixo naquilo que deve ser garantido para que o processo e esta situação gravíssima que estamos a enfrentar não seja tão grave quanto poderia ser", explica à TSF Hernâni Dias.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta sábado pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.