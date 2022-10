Fisco não conseguiu pagar 320 mil apoios, Reino Unido já tem primeiro-ministro e outros destaques TSF

© Artur Machado/Global Imagens

Por TSF 24 Outubro, 2022 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério das Finanças revelou esta segunda-feira que, das mais de 2,5 milhões de transferências ordenadas para o pagamento de apoios extraordinários, não puderam ser completadas 320 mil. Ainda assim, garante a tutela, o Fisco vai continuar a tentar fazer estas transferências "ao longo dos próximos seis meses".

Está encontrado o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Embora ainda não tenha assumido o cargo de forma oficial, Rishi Sunak vai suceder a Liz Truss após a adversária na corrida, Penny Mordaunt, ter desistido.

O líder do PSD, Luís Montenegro, desafia a maioria do PS a permitir o debate pedido pelos social-democratas sobre o novo gasoduto português. Em conferência de imprensa, Montenegro deixou ainda críticas à forma como Costa tem encarado as declarações da oposição.

Os legos - sim, os pequenos blocos de construção - chegaram esta tarde ao debate sobre o Orçamento do Estado para 2023. A ministra Ana Mendes Godinho foi ouvida sobre a proposta e viu o deputado bloquista José Soeiro recorrer ao método "Paulo Sá" (antigo deputado do PCP que utilizou legos para explicar a sua tese) para mostrar que existe uma "perda" para os pensionistas.

O Governo e os sindicatos da função pública assinaram, no Palácio Foz, um acordo plurianual com o objetivo de garantir aumentos salariais para toda a legislatura. Na cerimónia de assinatura, o primeiro-ministro assinalou a "previsibilidade e estabilidade" que a iniciativa permite garantir.

O brasileiro Silviano Santiago é o vencedor da edição 2022 do Prémio Camões. Natural de Formiga, em Minas Gerais, o ensaísta, romancista, poeta e contista tem 86 anos. Um prémio que dá "alento".

O ministro da Saúde garante que a prescrição do medicamento para a diabetes que tem sido usado para emagrecer em Portugal vai tornar-se mais rigorosa. "Obrigaremos [os médicos] a indicar com clareza que se trata para o tratamento da diabetes tipo 2, porque é para esse tratamento que está indicado", disse.

As estações do metropolitano de Lisboa vão fechar às 23h00 desta segunda-feira e, quando reabrirem de manhã, os tempos de espera deverão ser "superiores ao normal". Há uma greve marcada e o serviço só deve normalizar na quarta-feira.

Com o ano de 2022 já no seu último trimestre, começa a ser altura de olhar para 2023: eis o que espera Portugal quanto a feriados, pontes e fins de semana prolongados.