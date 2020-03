"Fiz o meu número e vim-me embora." Coronavírus em festival não preocupa Júlio Machado Vaz

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Dora Pires e Gonçalo Teles 01 Março, 2020 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Como diria o meu amigo, professor Manuel Sobrinho Simões: cheguei lá, fiz o meu número e vim-me embora." É com boa-disposição que Júlio Machado Vaz explica a sua experiência no Festival Literário Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.

Júlio Machado Vaz não se mostra preocupado. 00:00 00:00

Depois de se ter sabido, no início da madrugada deste domingo, que o escritor chileno Luis Sepúlveda - que participou no festival - está infetado com coronavírus, a Direção-Geral da Saúde emitiu um comunicado em que pede a todas as pessoas que tenha estado em "contacto próximo" com o escritor que liguem para a linha telefónica Saúde 24.

À TSF, o psiquiatra garante que "ninguém" o contactou até agora sobre a sua presença no festival. "Não estive com ele e ninguém contactou comigo", garante Júlio Machado Vaz.

O tema do coronavírus fez parte de uma conversa entre Júlio Machado Vaz e um outro participante do festival, já depois de se ter conhecido a notícia da infeção de Luis Sepúlveda, mas nenhum dos dois "estava particularmente preocupado com isso".