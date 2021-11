Flores e Corvo com aviso amarelo a partir de sexta-feira por causa da chuva

A precipitação poderá ser acompanhada por trovoada © Photo by Valentin Müller on Unsplash

As ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo, a partir de sexta-feira e até domingo, por causa das previsões de chuva que pode ser forte, informou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um aviso meteorológico, aquelas duas ilhas do grupo Ocidental do arquipélago açoriano vão estar sob aviso amarelo entre as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) de sexta-feira e as 11h00 de domingo, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.