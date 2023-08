Flores e Corvo com aviso amarelo devido a chuva forte a partir de terça-feira

Durante aquele período as previsões apontam para "precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

As ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, vão estar sob aviso amarelo a partir da tarde de terça-feira, devido às previsões de chuva por vezes forte, anunciou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o aviso meteorológico do IPMA, o aviso amarelo para as duas ilhas do grupo Ocidental do arquipélago vai vigorar entre as 18h00 locais (19h00 em Lisboa) e as 24h00 de terça-feira.

Durante aquele período as previsões apontam para "precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", refere o instituto.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.