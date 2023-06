FNAM não comenta desafio do SIM e quer "analisar com calma" proposta do Ministério da Saúde

Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos © Rui Oliveira/Global Imagens

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) não quis comentar o desafio do Sindicato Independente dos Médicos para se juntar à greve de três dias marcada para julho e afirma que a proposta apresentada pelo Ministério da Saúde é complexa e precisa de ser analisada.

"Foi apresentada uma proposta que é uma valorização salarial. Há um aumento da remuneração base, mas a questão é que a grande fatia desse aumento seria com base em incentivos e em desempenho, mas que é uma coisa que nós ainda vamos ter de analisar. É um documento, apesar de bastante escasso e com pontos muito gerais, que temos de analisar com calma para perceber concretamente o que nos estão a propor", disse Joana Bordalo e Sá à TSF, após uma reunião no Ministério da Saúde.

A presidente da FNAM diz que o justo seria um aumento salarial de pelo menos 30%, mas acrescenta que a proposta do Governo não se tem aproximado deste valor.

Mas há outras coisas igualmente importantes: "Manter um horário de 40 horas para os médicos que é algo a Federação Nacional dos Médicos entende que não é justo, uma vez que nós deveríamos as 35 horas como qualquer profissional de saúde na administração, no sentido de podermos conciliar a nossa vida profissional com a vida pessoal e familiar. Entendemos que essa medida ia trazer mais médicos ao Serviço Nacional de Saúde."

A Federação Nacional dos Médicos vai reunir-se este sábado para discutir as propostas, mas, para já, mantém a greve agendada para a próxima quarta e quinta-feira. Não descarta, no entanto, fazer mais paralisações, mas só para agosto. O ministério da saúde vai também reunir-se com a FNAM, em dois encontros: o primeiro na próxima sexta-feira e o segundo no dia 11 do próximo mês.