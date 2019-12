Foca bebé recolhida com vida de areal em Ovar

O animal foi encontrado na praia de São Pedro, em Maceda, Ovar © Bombeiros Voluntários de Esmoriz/Facebook

Uma foca bebé foi resgatada esta manhã na praia de São Pedro, em Maceda, Ovar. O animal foi salvo pelos bombeiros de Esmoriz, em coordenação com a Rede de Apoio a Mamíferos Marítimos coordenada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Polícia Marítima.

No entanto, a foca apresenta ainda alguns ferimentos, e está sob observação de médicos veterinários, no Centro de Recuperação de Animais Marinhos do Eco Mar, como adianta o Jornal de Notícias .

A foca tinha sido avistada ao início da manhã desta segunda-feira por um pescador, que logo deu o alerta aos bombeiros de Esmoriz.

Ao JN, Marisa Ferreira, do centro de recuperação de animais que está a analisar o mamífero, garantiu que serão feitos "análises e exames para ver qual é o problema e proceder à recuperação conforme o que for detetado".