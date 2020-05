Foco de contágio no Bairro da Jamaica. Há 16 casos confirmados

Bairro da Jamaica, no Seixal © Mário Cruz/Lusa

Por Tiago Santos 26 Maio, 2020 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirma que há um novo foco de contágio no concelho do Seixal que está a preocupar as autoridades. No Bairro da Jamaica estão confirmados 16 casos positivos à Covid-19. Graça Freitas garante que a autarquia local está a trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde para identificar novos contágios.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi, nas últimas horas, aquela que registou maior número de novas infeções. Há 209 novos casos devido, diz a diretora-geral da Saúde, a "alguns surtos localizados".

"Estamos a fazer um grande esforço para identificar novos casos. A maior parte, jovens", com pouco sintomas, esclarece Graça Freitas.

"A situação em Lisboa é complexa", mas, garante Graça Freitas, está sobre medidas de contenção apertadas.

Na área de Almada/Seixal há "três pequenos focos, com 33 pessoas identificadas como casos positivos (...) As autarquias têm atuado diretamente nos bairros onde se têm verificado este fenómenos"

"Na Azambuja, casos identificados são 125 positivos, e dois casos em empresas diferentes - um desses casos um contacto domiciliário, ou seja, vivia com um caso positivo de outro foco".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19