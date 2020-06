Foco de Covid-19 no lar da Misericórdia de Aljubarrota. Há 29 idosos infetados

© José Coelho/Lusa

Vinte e nove idosos do lar da Misericórdia de Aljubarrota, em Alcobaça, testaram positivo para a Covid-19 e o mesmo aconteceu com oito funcionários.

Apenas seis utentes do lar testaram negativo, tendo sido isolados, explicou à TSF o presidente da câmara de Alcobaça, Paulo Inácio. Os casos positivos ficarão em isolamento nas suas próprias casas.

Há ainda pelo menos três familiares de funcionários do lar infetados.

O foco de contágio foi conhecido durante o fim de semana, na sequência do internamento no Hospital de Leiria de dois idosos com patologias respiratórias.

Paulo Inácio explica como foram detetados os primeiros casos 00:00 00:00

Contactado pela TSF, o provedor da Misericórdia de Aljubarrota, José Carvalho, disse estar preocupado, mas garante ter a situação controlada.

A autarquia já solicitou a intervenção da GNR para desinfeção de todo o edifício.

