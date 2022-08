Fogo com início na Covilhã chegou a Gouveia, mas não coloca em perigo aldeias de Manteigas

© Miguel Pereira da Silva/Lusa

O incêndio que deflagrou no sábado na localidade de Garrocho (Covilhã) já passou para os concelhos de Gouveia e de Manteigas, numa "situação novamente muito complicada", afirmou o presidente da câmara de Manteigas, Flávio Massano.

O autarca de Manteigas considera prematuro fazer um ponto da situação do incêndio que afetou todas as freguesias do concelho, mas salienta que não há notícia de casas destruídas, mas a paisagem está toda negra e o património natural fica arrasado.

A "situação de maior pressão" na região, sobre Elísio Oliveira, comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo da Proteção Civil, é no triângulo Sameiro, Vale da Amoreira e Manteigas afirmou esta quarta-feira o comandante Operacional de Lisboa e Vale do Tejo.

"O que preocupa e o que temos identificado como situação de maior pressão, neste momento, é o triângulo Sameiro, Vale da Amoreira e Manteigas. É toda uma área em que as condições meteorológicas estão a agravar-se e vão continuar assim até às 19h00", afirmou Elísio Oliveira.

O responsável falava durante uma conferência de imprensa, realizada na Junta de Freguesia do Teixoso (Covilhã), sobre o incêndio que lavra desde sábado nos concelhos da Covilhã (distrito de Castelo branco) e de Manteigas (distrito da Guarda).

Flávio Massano faz ponto de situação sobre incêndio 00:00 00:00

"Todo o esforço está voltado, neste momento, para este triângulo. Ele [incêndio] está intenso e as condições meteorológicas não são favoráveis. Estamos a evitar, a todo o custo, correr atrás do incêndio", sublinhou.

O incêndio deflagrou às 03h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Na conferência de imprensa, Elísio Oliveira disse que neste momento não há aldeias em perigo, mas admitiu que a rotação do vento "pode fazer com que se dirija para aglomerados populacionais".

"Digamos que de todo o incêndio, o que diz respeito à área da Covilhã não é a nossa grande preocupação. A preocupação é Manteigas e poderá surgir aqui a hipótese de avançar para outros concelhos. Estamos a fazer tudo para evitar isso", sublinhou.

O comandante realçou que se trata de um "trabalho muito difícil" e que obriga a uma permanente movimentação dos operacionais no terreno para "evitar o avanço".

"Estamos a fazer os possíveis, mas as condições não são as mais favoráveis para o combate. A grande preocupação é evitar que as coisas se compliquem", concluiu.