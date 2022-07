Fogo de Alijó reativou de manhã e meios continuam no terreno

© Nuno André Ferreira/LUSA (arquivo)

Por Lusa 24 Julho, 2022 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que começou no sábado no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, reativou-se esta manhã, situação que "era expectável", disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

No final da reunião onde o Governo fez a avaliação das condições meteorológicas e do risco de incêndio, o comandante nacional afirmou aos jornalistas que o incêndio no concelho de Alijó teve uma reativação que "era espectável" devido às temperaturas e ao terreno difícil.

"Os meios estão no terreno e vão manter-se o dia todo porque há a possibilidade de existirem novas reativações ao longo do dia", precisou.

Segundo André Fernandes, no terreno estão mais 180 operacionais e um meio aéreo.

De acordo com a Proteção Civil, o incêndio começou cerca das 16h00 de sábado na freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó, e tinha entrado em fase de resolução às 7h06.