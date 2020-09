Fogo de Proença-a-Nova continua por dominar

© LUSA

O fogo que começou no último domingo em Proença-a-Nova e que está a destruir uma vasta área florestar da Beira Baixa continua por dominar.



Mais de 1100 operacionais tentaram travar as três frentes de fogo, durante toda a madrugada, mas, apesar de as chamas estarem a ceder, o fogo continua por dominar.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contava dominar o incêndio que alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco durante a madrugada, mas não conseguiu.

As chamas já terão consumido uma área muito próxima dos 15 mil hectares, correspondente a cerca de 60 quilómetros de perímetro.