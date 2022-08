Fogo deu tréguas em Portugal, alerta para o calor que aí vem e outros destaques TSF

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelos incêndios na Serra da Estrela e nas Caldas da Rainha que já foram dados como dominados, não havendo, neste momento, fogos ativos em Portugal. De acordo com o sistema de satélites Copernicus, um pouco por toda a Europa, os incêndios estão a libertar quantidades recorde de carbono na atmosfera, ameaçando os ecossistemas.

Devido à onda de calor que se aproxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o aviso amarelo por causa do calor a 13 distritos, pelo menos até ao final do dia de sábado.

Destaque também para o excesso de mortalidade em Portugal. Ouvido pela TSF, Nuno Jacinto, presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, considerou que os números ainda refletem o impacto da pandemia, e não ficará surpreendido se, nos próximos tempos, continuarem a morrer demasiadas pessoas.

Mais de 6500 enfermeiros pediram escusa de responsabilidade principalmente por falta de profissionais para garantir a segurança dos cuidados prestados, sendo a maioria trabalhadores dos hospitais de Leiria e das Caldas da Rainha, segundo a Ordem dos Enfermeiros (OE).

Na ordem do dia está ainda o aumento do número de crimes nas estradas, superando o período pré-pandemia. Nos primeiros seis meses de 2022 registaram-se quase 20 mil infrações, sendo a grande maioria relacionada com o excesso de álcool.

Nas últimas da guerra na Ucrânia, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai encontrar-se esta quinta-feira com o chefe de Estado do país, Volodymyr Zelensky, e com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Por fim, no Reino Unido, mais concretamente em Londres, grandes áreas do centro da cidade foram atingidas por inundações repentinas devido às chuvas intensas que se fazem sentir em diversos pontos do país.