Fogo em Castro Marim teve reativação forte e mobiliza mais de 270 operacionais

Por TSF com Lusa 16 Agosto, 2021 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou de madrugada em Odeleite, no concelho de Castro Marim, no Algarve, teve um reacendimento "forte" esta tarde e esperam-se horas "de muito trabalho" para os operacionais, revelou a Proteção Civil.

"Esteve dominado desde as 10h20, mas houve uma reativação forte. As condições meteorológicas não são muito favoráveis, com muito calor e o vento a fazer algumas projeções", afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, a temperatura, o vento e o tipo de combustível existente no local tornavam "expectável" uma reativação e uma "rápida propagação" das chamas, que se conjugam para vir a ser uma tarde "de muito trabalho".

A expectativa é que não seja possível uma "recuperação noturna", já que a humidade vai manter-se "muito baixa" e a temperatura "muito alta" durante a noite, não gerando a esperada 'janela de oportunidade' da madrugada, acrescentou a fonte.

"Vamos aproveitar durante o dia com o empenhamento dos meios aéreos, porque à noite não operam e será mais complicado", disse.

Rolanda Jesus, técnica de planeamento do comando distrital de operações de socorro de Faro, fez o ponto de situação à TSF.

"Após diversas reativações no perímetro do incêndio, motivadas pelo quadro meteorológico que se faz sentir, com elevadas temperaturas e ventos muito fortes, o incêndio multiplicou-se em duas frentes, que estão a progredir, uma para sudoeste e outra para sueste, com grande velocidade. Os pontos mais sensíveis são junto às localidades de Nora, Alfarrobeira e Cortelha, mas neste momento temos oito meios aéreos no local a travar a progressão do incêndio", explicou Rolanda Jesus.

Ouça as declarações da técnica de planeamento do comando distrital de operações de socorro de Faro 00:00 00:00

Já Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara de Castro Marim, afirma que foram retiradas de casa 20 pessoas.

"Por precaução foram retiradas as pessoas no principal foco de preocupação em termos habitacionais, que é uma localidade chamada Cortelha. O fogo reacendeu e deflagrou à volta dessa localidade. Todas as pessoas foram transportadas para a sede de freguesia e há muitos meios alocados na proteção destes pequenos aglomerados", acrescentou Filomena Sintra.

Ouça as declarações da vice-presidente da Câmara de Castro Marim 00:00 00:00

As 14 pessoas dos lugares de Pero dos Negros, Amendoeira e Marroquil que foram retiradas das habitações, preventivamente, e deslocadas para o Centro Comunitário do Azinhal, regressarão às suas casas "assim que for possível", também de acordo com a fonte do CDOS.

O alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, foi dado às 01h05.

Pelas 16h00, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local 271 operacionais, com o apoio de 87 viaturas, além de 10 meios aéreos.