Fogo em fábrica de Anadia mobiliza 69 operacionais

Um incêndio que deflagrou às 12h09 numa empresa na Zona Industrial do Paraimo, no concelho de Anadia, estava às 13h00 a ser combatido por 69 operacionais, com o apoio de 22 viaturas, disse fonte da Proteção Civil.

Contactado pela TSF, o centro de operações de socorro de Aveiro confirmou que o incêndio está ativo, e que se encontram no local mais de 60 bombeiros de varias corporações.

O incêndio estava ativo às 13h00, mas confinado a um pavilhão da empresa, situada na Zona Industrial do Paraimo, na freguesia de Sangalhos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, não há registo de quaisquer feridos até ao momento.