Fogo em Mafra queimou 292 hectares

O fogo deflagrou pelas 15h30 de domingo em Avessada, concelho de Mafra © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Lusa 01 Agosto, 2022 • 15:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou na tarde de domingo em Mafra consumiu exatamente 292 hectares, sobretudo de mato, sem causar danos pessoais ou danos materiais significativos, afirmou esta segunda-feira à Lusa o presidente da Câmara, Helder Sousa Silva.

Segundo o autarca, cerca das 10h00 desta segunda-feira foi verificado no terreno, durante o processo de rescaldo, que arderam precisamente 292 hectares, com um perímetro de 11 mil metros.

"Não registámos quaisquer danos pessoais, nem quaisquer danos em termos de habitações ou de construções que tivessem uso à data. Para nós, dada a dimensão do incêndio e aquilo que sentíamos como o elevado risco em relação as construções que existem no perímetro urbano florestal, naturalmente que nos congratulamos com o resultado obtido, não obstante a questão do incêndio e a catástrofe que ele representa", afirmou.

Helder Sousa Silva acrescentou que ardeu sobretudo mato, mas também algumas áreas menores de pinhal e eucaliptal, não sendo possível ainda fazer um balanço por povoamento ardido.

O fogo, que deflagrou pelas 15h30 de domingo em Avessada, concelho de Mafra (distrito de Lisboa), afetou as freguesias de Malveira e Venda do Pinheiro.

Às 15h30 desta segunda-feira continuavam no local 307 operacionais, ajudados por 90 viaturas e um meio aéreo, segundo a Proteção Civil.