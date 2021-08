Fogo em Odemira já entrou no concelho de Monchique. Mais de 500 bombeiros no local

© Lusa

O fogo que deflagrou hoje à tarde no concelho de Odemira, distrito de Beja, já entrou na zona de Monchique, no Algarve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou à Lusa, cerca das 21:30, que o incêndio já estava a "consumir no território do concelho de Monchique", no distrito de Faro.

O incêndio mantém duas frentes ativas, estando a destruir mato e povoamento misto, nomeadamente, sobreiros, pinheiros e eucaliptos, adiantou a fonte da ANEPC.

De acordo com a página da Proteção Civil na internet, no local estão agora 516 operacionais, apoiados por 176 viaturas. A operação de combate envolve meios dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, assim como a AFOCELCA, GNR e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Durante a tarde, o presidente da Câmara de Odemira confirmou que várias pessoas foram retiradas "de alguns montes por precaução". Pelo menos uma pessoa foi assistida por queimaduras.

Os bombeiros receberam às 13:14 o alerta para o fogo, que eclodiu perto do lugar de João Martins, na freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira, e que está a consumir mato e povoamento florestal misto, nomeadamente sobreiros, pinheiros e eucaliptos.