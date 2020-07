Fogo em Oleiros considerado dominado. Atingidos pelas chamas seis mil hectares

O incêndio numa zona de Pinhal em Oleiros continua ativo. © ANTÓNIO JOSÉ / LUSA

O fogo que começou no sábado no concelho de Oleiros foi considerado dominado esta segunda-feira pelas 8h00. Segundo o comandante operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, o trabalho de consolidação ainda vai precisar de muita atenção, sobretudo nas frentes viradas a Castelo Branco e Proença-a-Nova.

A proteção civil alerta para a possibilidade de algumas reativações durante as próximas, mas, neste momento não há quaisquer frentes vivas ou aldeias em risco.

As temperaturas baixas e a direção do vento ajudaram no combate ao incêndio esta manhã, sendo que o levantamento dos prejuízos vai agora começar. Foram afetados cerca de seis mil hectares de uma região sobretudo composta por pinhal.

Ao início da manhã, comandante da ANPC Rui Laranjeira explica à TSF que os bombeiros conseguiram reduzir apenas a uma frente o incêndio durante a noite.

O fogo começou no sábado e estendeu-se aos concelhos de Oleiros, Sertão e Proeça-a-Nova.

Quanto às populações ameaçadas, Rui Laranjeira explica que "pontualmente foram retiradas pessoas de situações isoladas", durante a noite, mas situações como a da aldeia de Isna (concelho de Oleiros), ameaçada pelo fogo, foram resolvidas "conseguindo-se deter a frente que ameaçava" a aldeia.

Autarquia lamenta área ardida

Fernando Jorge, o presidente câmara de Oleiros fala de uma "noite má, com retirada de pessoas" das habitações, embora conseguindo os bombeiros salvaguardar as propriedades. "Não ardeu nenhuma casa de primeira ou segunda habitação, apenas alguns palheiros", explica o autarca à TSF.

"Foi uma quantidade d efloresta impressionante ardida. É uma áera muito grande de um Pinhal", lamenta Fernando Jorge.

notícia atualizada às 09h40