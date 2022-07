Fogo em Oliveira de Azeméis que obrigou a corte da A1 já está dominado

Fogo obrigou ao corte da A1 esta quarta-feira © Rui Tukayana/TSF

Por Carolina Rico 14 Julho, 2022 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e alastrou a Albergaria-a-Velha e Estarreja, foi dado como dominado.

Só não pode ser dado como extinto porque uma série de reacendimentos ainda vai "exigir dos bombeiros um esforço ainda nas próximas horas", afirma o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha.

O responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, José Carlos Pinto, fala de uma "situação mais bem calma", apesar dos "pontos quentes que se mantêm".

Operacionais mantêm-se no terreno para evitar reacendimentos 00:00 00:00

Este incêndio obrigou esta quarta-feira à noite ao corte da autoestrada 1 (A1) e da autoestrada 29 (A29), que só foram reabertas esta madrugada.

Na A1, as chamas surpreenderam um repórter da TSF, momentos antes do corte da estrada, que captou a viagem em vídeo, com chamas em ambas as bermas e fumo espesso o suficiente para impedir por completo a visibilidade já a cobrir a faixa de rodagem.

Este fogo consumiu uma área superior a 2.500 hectares e atingiu uma empresa familiar (uma serrilharia) que "ardeu totalmente" e uma casa devoluta, revela o autarca António Loureiro.

António Loureiro lamenta a destruição de propriedades 00:00 00:00

ACOMPANHE AQUI TODAS AS NOTÍCIAS SOBRE OS INCÊNDIOS EM PORTUGAL