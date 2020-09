Mais de 700 operacionais no terreno. Fogo em Oliveira de Frades consome milhares de hectares

Fofo em Oliveira de Frades © Nuno André Ferreira/EPA

Mais de 700 operacionais combatem o incêndio de Oliveira de Frades com a ajuda de oito meios aéreos e mais de 230 veículos. Em declarações à TSF, o comandante da Proteção Civil Paulo Santos avança que o fogo já consumiu "milhares de hectares".

Paulo Santos adianta que o incêndio "tem três frentes ativas a causar alguma preocupação", sendo que algumas áreas já dominadas.

O comandante explica que existem casas na zona de influência do incêndio. "Está a ser uma preocupação dos operacionais no terreno a defesa perimétrica destes aglomerados populacionais, de habitações dispersas, de infraestruturas agrícolas", avança.

O fogo chegou ao concelho vizinho de Sever do Vouga ao início da noite e pode alastrar ao concelho vizinho.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, onde os bombeiros combatem as chamas no concelho de Sever do Vouga, disse à Lusa que o vento continua a dificultar o trabalho dos bombeiros, numa altura em que o incêndio se dirige já também para o concelho de Águeda, com muitas povoações na linha do incêndio.

"Para já tem-se conseguido defender todas estas povoações que estão na linha do incêndio, com grande esforço", informou o comandante distrital de operações de Aveiro, António Ribeiro.

O vento forte tem dificultado o combate, confirmou a mesma fonte.

"O fogo continua com forte progressão, por causa dos ventos fortes, de 50 quilómetros por hora, e está a passar neste momento para o concelho de Águeda", precisou o comandante, sublinhando as dificuldades enfrentadas pelos bombeiros.

"Está a ser um combate muito difícil, tanto pelas condições do terreno, como pelo vento. Esperemos que o vento comece a abrandar com o nascer do dia, para termos condições de combate", disse à Lusa.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades, onde o comandante nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, apelou à "tolerância zero no uso do fogo".

Notícia atualizada às 09h50