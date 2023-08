Fogo em Ourém está a "evoluir favoravelmente"

Às 12h49 estavam no teatro de operações 321 operacionais, apoiados por 96 veículos e três meios aéreos © Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

Por Lusa 07 Agosto, 2023 • 13:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou este domingo em Ourém, no distrito de Santarém, está a "evoluir favoravelmente", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.

"Temos tido algumas reativações, mas a situação está a evoluir favoravelmente. Com os meios que temos no local e se as condições não se alterarem, nem surgir mais nenhum foco de incêndio, as coisas vão no caminho certo", adiantou o comandante de serviço à sala do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, Jorge Gama.

O comandante esclareceu ainda que a localidade de Óbidos não chegou a ser evacuada, nem há casas em perigo.

O incêndio deflagrou no domingo numa zona de mato, pelas 17h20, na freguesia de Matas e Cercal, na localidade de Casal Menino, em Ourém.

Segundo a página da Internet da Proteção Civil, às 12h49 estavam no teatro de operações 321 operacionais, apoiados por 96 veículos e três meios aéreos.