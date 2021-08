Fogo em Salvaterra de Magos em fase de resolução

Um fogo lavra desde perto das 15h00 em Salvaterra de Magos © Rui Minderico/Lusa

Por TSF com Lusa 22 Agosto, 2021 • 17:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que lavrou desde cerca das 15h00 deste domingo em Salvaterra de Magos e causou três feridos ligeiros, o condicionamento da uma estrada e o corte da linha férrea de Vendas Novas, está em fase de resolução, segundo informação da Proteção Civil.

Um dos feridos ligeiros é um bombeiro e a estrada condicionada localiza-se entre Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, e Fajarda, no concelho de Coruche, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O incêndio rural não colocou em risco habitações. Na fase de resolução estão no terreno 270 operacionais, 80 viaturas e um meio aéreo.

Notícia atualizada às 21h18