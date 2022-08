Fogo em Seia mobiliza mais de 200 operacionais e sete aeronaves

© Nuno André Ferreira/Lusa

Um total de 218 operacionais, apoiados por 52 viaturas e sete meios aéreos, combatiam às 14h30 um incêndio que lavra numa zona de difíceis acessos em Loriga, na Serra da Estrela, no concelho de Seia, segundo o site da Proteção Civil.

José Miranda, oficial de operações da Proteção Civil nacional, diz que os acessos não facilitam este combate.

"As equipas estão a ser colocadas no terreno através de transportes aéreos e as manobras de combate estão a ser feitas essencialmente com ferramentas manuais. O incêndio continua ativo, mas está confinado só àquela zona Loriga. Felizmente não há pontos sensíveis, vítimas nem danos estruturais, é só mesmo zona de povoamento florestal. São trabalhos mesmo muito morosos porque não há tanto o emprego de manobras normais, através dos veículos, é só mesmo material sapador o que dificulta muito mais a extinção do incêndio", explicou à TSF José Miranda.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio, que atinge uma zona de mato, foi dado pelas 22h05 de segunda-feira.

O fogo progride numa zona de difíceis acessos. Segundo o CDOS da Guarda, esta terça-feira de manhã "foram mobilizados vários meios aéreos para auxiliarem os meios apeados que estão no terreno".

Notícia atualizada às 14h51