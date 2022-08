Fogo em Tomar "quase todo em conclusão" mas em Abrantes continua "complicado"

Chamas em Tomar alastraram ao concelho de Abrantes © Nuno André Ferreira/Lusa

O incêndio que deflagrou no sábado no concelho de Tomar já estava "quase todo em conclusão" pela 1h00, mas o fogo em Abrantes continua "complicado", disse à TSF a Proteção Civil.

De acordo com o comandante Filipe Regueira, do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "o incêndio em Tomar está quase todo em conclusão, havendo apenas alguns pontos quentes, e nas próximas horas deverá ser dado como extinto".

Já o incêndio em Abrantes "está mais complicado, pois é uma zona com uma orografia difícil, com muitos declives, o que dificulta o combate", disse o comandante, indicando que, pela 1h00, estavam mais de 300 operacionais no terreno a combater as chamas.

O alerta para o fogo de Tomar, que deflagrou na freguesia de Olalhas, foi dado às 17h36.

Contudo, conforme explicado pelo comandante Filipe Regueira, "uma projeção" deste fogo fez com que as chamas atingissem também o concelho de Abrantes, cerca de meia hora mais tarde, na freguesia de Fontes.