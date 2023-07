Fogo na Covilhã que mobilizou 14 aeronaves e 257 operacionais está dominado

O fogo lavra numa zona de mato e de floresta próxima da aldeia de São Francisco de Assis © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 19 Julho, 2023 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que lavrava numa zona de mato e floresta na Aldeia de São Francisco de Assis, na Covilhã e esteve a ser combatido por 14 aeronaves e 257 operacionais, apoiados por 73 veículos, foi dado como dominado perto das 18h00, segundo o site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio foi considerado "em resolução às 17:51", mantendo-se no local um dispositivo de mais de duas centenas de operacionais para realizar o trabalho de rescaldo e de vigilância.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio chegou a lavrar "com muita intensidade" e houve "projeções a cerca de uma centena de metros da cabeça do incêndio".

No combate ao incêndio estiveram 257 operacionais, apoiados por 73 veículos e 14 aeronaves.

O fogo lavrava numa zona de mato e de floresta próximo da aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), e o alerta foi dado às 15h00.

Notícia atualizada às 19h04.