Fogo na Madeira ativo há 48 horas

O incêndio começou no sítio da Lombada Velha, às 05h16 de segunda-feira © Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 05 Fevereiro, 2020 • 08:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de três dezenas de operacionais estavam às 08h00 desta quarta-feira empenhados no combate ao incêndio na freguesia da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, zona oeste da ilha da Madeira, e que está ativo há 48 horas.

O presidente da câmara da Calheta conta, à TSF, que durante a noite, houve alguns reacendimentos, mas que foram dominados pelos bombeiros. Carlos Teles adianta que a na manhã desta quarta-feira as chamas continuam a consumir uma área, na freguesia de Ponta do Pargo.

"Houve alguns reacendimentos durante a noite." 00:00 00:00

De acordo com informação disponibilizada na aplicação para telemóvel do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, às 08h00 desta quarta-feira, encontravam-se a combater o fogo 33 operacionais, apoiados por 15 meios terrestres, de quatro corporações de bombeiros, da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta.

"Outro teatro de operações é nas Achadas da Cruz [que está situada entre a Ponta do Pargo e Porto Moniz], com 32 operacionais e dez meios terrestres", de uma corporação de bombeiros, Polícia Florestal e GNR.

Achadas da Cruz é uma freguesia do concelho do Porto Moniz.

O incêndio começou no sítio da Lombada Velha, às 05h16 de segunda-feira, e desde então alastrou a várias localidades da freguesia da Ponta do Pargo, em zonas de mato e floresta, aproximando-se, por vezes com perigo, de algumas residências, devido ao povoamento disperso que caracteriza a região.