Fogo não dá tréguas. Mais de 600 operacionais combatem incêndio na Covilhã

Mais de 600 operacionais, apoiados por quase 200 viaturas, continuavam a combater pelas 07h00 desta terça-feira o incêndio na localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco).

A Proteção Civil de Castelo Branco disse à TSF que as chamas estão, novamente, a dirigir-se para o lado da Covilhã e que a freguesia de Verdelhos é ainda a maior preocupação dos bombeiros.

Este fogo tem andado entre a Covilhã e Manteigas, tendo passado pelo Vale Glaciar, que é Património Mundial da Unesco.

Na segunda-feira, o presidente da câmara de Manteigas afirmava que, só nesse concelho, já tinham ardido mais de mil hectares do parque Natural da Serra da Estrela.

O incêndio deflagrou às 03h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Durante a tarde de domingo, três bombeiros foram retirados do teatro de operações por razão de "doença, queimadura e trauma", tendo dois deles sido transportados para um hospital e outro recebido assistência num centro de saúde.

Às 18h00 de segunda-feira, a Estrada Nacional (EN) 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas, reabriu, mas o trânsito estava condicionado à circulação de veículos ligeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a EN 338 foi reaberta ao trânsito, "mas apenas para a circulação de veículos ligeiros".

Esta via de ligação entre Piornos e Manteigas estava encerrada ao trânsito desde sábado, devido ao incêndio em Garrocho, no concelho da Covilhã, que deflagrou nesse mesmo dia às 03h18 e alastrou a Manteigas, no distrito da Guarda.

O incêndio que deflagrou em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), obrigou ao corte daquela via e ainda à evacuação da Praia Fluvial de Verdelhos.

A Lusa tentou obter mais informações sobre o incêndio esta madrugada junto do CDOS de Castelo Branco, mas sem sucesso.