Fogo no concelho de Abrantes obriga ao corte da A23

O incêndio que lavra no concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, desde as 17h24 deste sábado, obrigou ao corte da Autoestrada 23, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o corte da autoestrada ocorreu às 19h23.

O fogo lavra em Casal do Rei, na freguesia de Martinchel, mobilizando 265 operacionais no combate às chamas, apoiados por 71 veículos e sete meios aéreos.

De acordo com o CDOS de Santarém, o fogo evolui com intensidade numa só frente, estando mais meios de combate a caminho do teatro de operações.

Vento forte dificulta combate ao fogo

Ao incêndio em Abrantes, junta-se outro em Castelo Branco. As chamas estão a atingir apenas zonas florestais.

As autoridades acionaram meios aéreos para os dois incêndios. Às 20h09, o incêndio em Santarém era combatido por cinco aeronaves, em Castelo Branco eram seis meios aéreos no local.

Apesar de haver povoações por perto, o comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, garante que não estão em perigo.

"Há povoações próximas, mas não há nenhuma em perigo. Faz muito vento no local, são incêndios com várias projeções. Chega a haver projeções com dois quilómetros de distância", adianta.

O comandante diz que estão a ser mobilizados meios para o local, de forma a proteger a zona florestal ao longo da noite. O vento vai reduzir a intensidade, o que poderá ajudar no combate ao incêndio.