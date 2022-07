Fogo que deflagrou de manhã em Mafómedes está em resolução

No local chegaram a estar 94 operacionais © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 17 Julho, 2022 • 15:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou este domingo de manhã na localidade de Mafómedes, em Baião, no distrito do Porto, que chegou a ter quase 100 operacionais no local, encontra-se em fase de resolução, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que deflagrou às 09h39 em zona de mato na União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró já se encontra "em resolução".

No local chegaram a estar 94 operacionais, 24 veículos e um meio aéreo. O meio aéreo já foi retirado do local, de acordo com o 'site' da Proteção Civil.