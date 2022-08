Fogo volta à Serra da Estrela. Duzentos operacionais e dez aeronaves combatem chamas

© Nuno André Ferreira/Lusa

Por Lusa 18 Agosto, 2022 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio em Gouveia, com uma frente ativa, está a mobilizar mais de 200 operacionais e 10 meios aéreos e está a seguir em direção ao parque ecológico do concelho, disse esta quinta-feira o vice-presidente da Câmara.

"Começou na União de freguesias de Melo e Nabais e está a evoluir pela encosta acima e já está na freguesia de São Paio e dentro da freguesia de Gouveia cidade, e em direção ao Curral do Negro, onde está o nosso parque de campismo e uma área de excelência de Gouveia", disse Jorge Ferreira.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Gouveia falava aos jornalistas em Manteigas, pelas 18h15, onde estava a ser informado sobre o incêndio que o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Guarda deu o alerta pelas 15h41.

Ouça as declarações de Elísio Pereira à TSF 00:00 00:00

Segundo a página oficial da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19h30 estavam no local 217 operacionais apoiados por 56 veículos e 10 meios aéreos.

"Pelo caminho, passa naturalmente pelo Parque Ecológico de Gouveia, uma área que nos preocupa bastante, onde temos a nossa fauna local", contou Jorge Ferreira.

O autarca admitiu que estão "a tentar juntar meios nestas duas áreas, quer no parque de campismo do Curral do Negro, quer no parque ecológico de Gouveia, para conter a situação" no concelho.

Jorge Ferreira adiantou que "não há populações em risco", o incêndio está numa encosta de "mato e floresta, mas está a evoluir rapidamente".