Fogos em Portugal e onda de calor em Espanha. Península Ibérica na "linha da frente" do aquecimento global

Os incêndios em Portugal já dizimaram milhares de hectares nos últimos dias © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Cátia Carmo com AFP 09 Agosto, 2023 • 12:45

Com possíveis recordes de calor em Espanha e milhares de hectares queimados em Portugal, a agência AFP refere a Península Ibérica como estando na "linha da frente" do aquecimento global na Europa. Esta onda de calor, a terceira do verão, atingirá o ponto mais alto esta quarta-feira em Espanha, com temperaturas que chegarão aos 44ºC em alguns locais, avança a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), anunciando também que provavelmente a onda de calor terminará na sexta-feira e não na quinta-feira, como estava previsto inicialmente.

"A temperatura média em Espanha esta quarta-feira será, provavelmente, um recorde desde 1950 e será um dos cinco dias mais quentes em agosto nos últimos 73 anos", prevê a agência espanhola.

Onze zonas de Espanha estão em alerta vermelho, sinónimo de perigo extremo. Três delas na Andaluzia, a sul, duas na Comunidade de Madrid, duas em Castela-Mancha, no centro, três no País Basco, a norte, e uma em Castela e Leão, também a norte. Quase todo o restante território do país, com exceção da zona costeira, está em alerta, mas em níveis mais baixos.

Os especialistas defendem que o aumento da frequência, duração e intensidade destas ondas de calor é consequência das alterações climáticas.

Sobre Portugal, refere-se que o calor e o vento têm favorecido a propagação de incêndios que já dizimaram mais de dez mil hectares nos últimos dias. O incêndio da região de Odemira, que já queimou mais de oito mil hectares e deflagrou há cinco dias, só esta quarta-feira foi dado como dominado.

A previsão para os próximos dias é de maior humidade e temperaturas mais baixas, principalmente na zona costeira, onde se espera que as temperaturas voltem a ficar abaixo dos 30 graus.