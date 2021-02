"Foi um erro." Diretor de infecciologia do Curry Cabral confessa que não previu cenário pós-Natal

Fernando Maltez foi ouvido pelos deputados © Etienne Laurent/EPA

Fernando Maltez, o diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, confessou aos deputados na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia de Covid-19 que se enganou por não prever o que afirmou ser a desgraça do Natal.

"Confesso que não achei despropositada. Hoje, naturalmente, acho que foi um erro porque, fruto disso, da saturação dos portugueses em cumprirem regras há tanto tempo seguido e de verem à sua frente várias vacinas com grandes potencialidades. Viram a resolução do problema neste conjunto de fatores o que poderá ter ajudado, de facto, a este disparar dos números que tanto nos tem assustado nas últimas semanas. Acrescentaria a isto ainda a importância de uma variante com alto nível de transmissibilidade", explicou Fernando Maltez.

Diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral admite que alívio das medidas no Natal "foi um erro" 00:00 00:00

No entanto, ao contrário de Francisco George, o médico apontou algumas falhas ao Governo.

"Houve uma falha porque o encerramento das escolas nunca deveria ter sido, do meu ponto de vista, desfasado do resto das medidas. E, se me permitem ainda, mais uma crítica à atuação do Governo: o discurso nem sempre foi persuasor, educativo e adequado. Devia ter sido um discurso que convencesse as pessoas da eficácia que estas medidas têm", acrescentou o diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral.

