"Foi um grande susto, muito mau." As marcas que a síndrome pós-Covid deixa nas crianças

"Felizmente não ficou com sequelas a nível cardíaco" © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Abril, 2021 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Foi um grande susto", e a mãe não esconde. Três semanas depois de regressar do hospital, apareceram os sintomas. Ricardo ficou com febre. Mais dois dias volvidos, começaram os vómitos, mal-estar e dores de estômago. Estava a piorar rapidamente, e a mãe levou-o até às urgências. Ricardo tem cinco anos e foi infetado com o coronavírus em janeiro, tal como toda a família.

O menino enfrentou a síndrome inflamatória multissistémica, um quadro clínico grave e raro que tem sido detetado em crianças na recuperação da Covid-19. Cláudia Santana é enfermeira pediatra, mas reconhece à TSF que ficou assustada. Ainda hoje o filho é vigiado e medicado. Ricardo tinha estado dez dias no hospital, com Covid-19. Foi para casa ainda a fazer "desmame do corticoide" e outra medicação para a vesícula.

Ouça o trabalho da jornalista Cristina Lai Men 00:00 00:00

"Felizmente não ficou com sequelas a nível cardíaco", regozija-se Cláudia Santana, que rememora muitas vezes períodos em que se sentiu alarmada com as marcas que a Covid-19 deixou no filho.

Ricardo e a mãe, Cláudia, estavam a partir bolachas, "para ficarem bem picadinhas". Agarraram no rolo da massa para as verem ceder sobre pressão. "Demos-lhe o rolo da massa para a mão e não sei bem o que aconteceu. Ele batia nas bolachas e só dizia mal da Covid; 'que me afastaste da minha família, que me levaste embora'. Esteve aos gritos a bater nas bolachas, foi uma descarga..."

A recuperar, Ricardo não ficou com sequelas físicas da síndrome inflamatória, mas a mãe admite que a experiência do filho a alterou profundamente. Está "constantemente à procura de febre e de coisas que não existem", consciencializa-se. "Fiquei um bocadinho maluca depois disto tudo."

No filho, as más memórias começam a passar como nuvens. "Eu tive Covid, fui internado, fui para o hospital e foi muito mau." O semblante de Ricardo ficava carregado sempre que se lembrava do vírus que o afastou de casa. "Ficava triste, mas o peso já não é tão grande", realça a mãe. Agora, Ricardo já fala sobre o assunto.

A síndrome inflamatória multissistémica aparece entre quatro a seis semanas depois do pico da infeção pelo SARS-CoV-2, mas, em muitos casos, as crianças nem sabem que tiveram Covid.

A síndrome inflamatória atinge vários órgãos e pode deixar cicatrizes, em especial no coração. Não se sabe se são alterações transitórias ou permanentes, mas, pelo menos durante seis meses, as crianças não podem fazer exercício físico.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19