Força Aérea divulga vídeo com resgate de jovem desaparecida no mar do Algarve

Por Cátia Carmo 17 Abr, 2023 • 11:42

A jovem de 17 anos foi resgatada pela Força Aérea depois de um navio mercante a ter encontrado em alto-mar.

A Força Aérea divulgou um vídeo que mostra o resgate da jovem de 17 anos que esteve desaparecida durante 20 horas no mar do Algarve depois de, no final da tarde de sábado, ter sido empurrada pelo vento numa prancha de paddle, na praia do Coelho, em Monte Gordo.

A operação - que durou cerca de três horas - envolveu um avião C-295M da Esquadra 502 e um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751, ambos da Base Aérea N.º 6, no Montijo , especificou a Força Aérea em comunicado.

O helicóptero enviado para recolher a jovem que foi resgatada por um navio mercante que navegava a caminho de Tânger, em Marroco.

Quando foi encontrada, a jovem encontrava-se num "elevado estado de hipotermia", mas conseguiu dizer o seu nome e que é de Setúbal. Agora está no Hospital de Faro, estável, e poderá ter alta nas próximas 24 a 48 horas.