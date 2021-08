Força Aérea suspende voos de drones, morreu Tarcísio Meira e outros destaques TSF

A Força Aérea suspendeu os voos de todos os drones de vigilância e deteção de incêndios © MDN

A Força Aérea suspendeu os voos de todos os drones de vigilância e deteção de incêndios. A decisão foi tomada depois de um acidente com uma destas aeronaves não tripuladas.

Do Brasil chega-nos a notícia da morte do ator Tarcício Meira, protagonista de várias telenovelas transmitidas em Portugal, morreu, esta quinta-feira, aos 85 anos. Segundo a Folha de São Paulo, o ator não resistiu a complicações relacionadas com a Covid-19, à qual testou positivo no dia 6 de agosto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, às 12h06 desta quinta-feira, um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter perto de Melgaço.

Há muitas famílias que vão optar por não vacinar, para já, nos dois últimos fins de semana de agosto, os filhos com idades entre os 12 e os 15 anos. A explicação é avançada à TSF pela Confederação Nacional das Associações de Pais e Encarregados de Educação (CONFAP), que recorda os receios que ainda existem sobre os efeitos das vacinas.

A vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa e Henrique Gouveia e Melo reconheceu que há constrangimentos por se ter perdido a capacidade de vacinar num espaço específico, mas garantiu que a task force rapidamente conseguiu reconfigurar a operação para ultrapassar o problema. Quanto a quem foi inoculado com as vacinas que estavam no frigorífico que teve uma falha de refrigeração, o coordenador da task force afirma que não há perigo para a saúde.

Ainda no Porto, o movimento independente do presidente da Câmara, Rui Moreira, esclareceu que as despesas da campanha para os cidadãos eleitores incluem 23% de IVA, contrariamente aos partidos, e acusou PS e PSD de suborçamentar as despesas reais.

No motociclismo, a Yamaha anunciou que suspendeu Maverick Viñales do GP da Áustria devido a uma "inexplicável operação irregular" feita na moto por parte do piloto de Moto GP. Segundo a equipa, o piloto espanhol utilizou a YZR-M1 de forma errada, no último fim de semana, durante o GP da Estíria, causando danos significativos no motor. Ações que terão colocado o motociclista e o resto da equipa em sérios riscos.