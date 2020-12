Forças Armadas incluídas. Todos os profissionais de saúde serão vacinados na primeira fase

O PSD mostrou-se preocupado com a vacinação dos profissionais de saúde afetos ao hospital das Forças Armadas © Maria João Gala/Global Imagens

O gabinete de Marta Temido garante à TSF que todos os profissionais de saúde serão vacinados na primeira fase, de acordo com o que está estabelecido no plano de vacinação contra a Covid-19, incluindo os militares do hospital das Forças Armadas que estão a lidar com doentes com SARS-CoV-2.

O PSD mostrou-se preocupado com a vacinação dos profissionais de saúde afetos ao hospital das Forças Armadas. O partido deu entrada a uma pergunta na Assembleia da República para questionar o Governo sobre como e quando será feita a vacinação destes profissionais.

À TSF, a deputada Ana Miguel dos Santos dá conta de que a indicação que a bancada recebeu é a de que não existem planos para estes profissionais. "Não existe neste momento nenhuma vacina dentro de nenhuma das estruturas. Para se iniciar o processo de vacinação aos profissionais de saúde que integram o hospital das Forças Armadas, nas suas diversas unidades, naturalmente."

"Não existe qualquer indicação de um prazo próximo", garantiu a deputada social-democrata, que admitiu pedir esclarecimentos ao Ministério da Defesa e à pasta da Saúde. A pergunta visa compreender se estão abrangidos na primeira fase do plano "profissionais de saúde do hospital das Forças Armadas, que não deixa de ser público, e que está neste momento na linha da frente no combate contra a Covid-19, a receber doentes com Covid-19, mas também com outras patologias, não têm de momento essa indicação", explica Ana Miguel dos Santos.

A deputada partilhou com a TSF o teor da pergunta: "Temos de questionar a senhora ministra da Saúde e o ministro da Defesa nacional no sentido de perceber qual é o prazo. Em primeiro lugar, se confirmam a informação, mas também qual é o prazo e as datas em que irão proceder à vacinação destes profissionais de saúde."

Em resposta à TSF, o Executivo respondeu: o Ministério da Saúde garante que todos os profissionais de saúde serão incluídos na primeira fase da inoculação.

