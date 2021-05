Forças Armadas nunca tiveram tantos efetivos na última década. Pandemia pode ser a causa

Forças armadas terminaram o ano de 2020 com mais de 660 militares a mais nas fileiras © Rita Chantre/Global Imagens

As Forças Armadas registaram um aumento de efetivos pela primeira vez numa década. O último ano terminou com perto de 700 militares a mais nas fileiras, invertendo a tendência de abandono da profissão ao longo dos últimos anos.

Há, pelo menos, três fatores que ajudam a explicar este crescimento: o aumento do número de incorporações; a diminuição das saídas voluntárias e a possibilidade de prolongar contratos, uma medida de exceção aplicada pelo Governo, para fazer face ao impacto da pandemia.

Tudo isto contribuiu para que as forças armadas terminassem o ano de 2020 com mais de 660 militares nas fileiras, de acordo com dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, citados pelo Jornal de Notícias (JN).

O Ministério da Defesa considera que há uma maior atratividade na carreira, destacando o Plano de Ação para Profissionalização do Serviço Militar. As associações do setor têm, no entanto, opinião diferente.

Em declarações ao JN, o tenente-coronel António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, garante que a carreira militar não é atrativa e considera que os números inscritos em 2020 se devem ao aumento do desemprego, à falta de alternativas e à crise gerada pela pandemia.

A carreira é de tal modo pouco apelativa que a associação lembra até que a petição para levar o tema do aumento salarial dos militares à Assembleia da República está prestes a atingir as 7500 assinaturas.

O objetivo da revisão salarial é atrair e reter militares nas fileiras, sobretudo na categoria de praças, já que o posto de soldado não vai além do salário mínimo.